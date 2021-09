Şahzadə Diananın əkizi tapıldı: "TikTok"da fenomenə çevrildi, milyonlar qazanır - FOTO

"Rose van Rijn" adlı "TikTok" istifadəçisi, Uels şahzadəsi "Diana Spencer"ə bənzəməsi sayəsində sosial mediada da gündəmə çevrilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu bənzərlik onu "TikTokda" milyonlarla dollar qazandırıb. Gənc xanım qısa sarı saçları və dərin mavi gözləri ilə 972.000 izləyicinin diqqətini toplayıb.

O şahzadə Dianaya o qədər çox bənzəyir ki, sosial media istifadəçiləri hətta fenomenin Uels Şahzadəsinin reenkarnasiyası olduğunu düşünürlər. Şahzadə Dianaya xüsusi heyranlığını ifadə edən Rose, "mən heç bir şəkildə onun surəti olmağa çalışmıram, çünki açığı heç kim onun kimi ola bilməz" deyə açıqlama verib.

Gülbəniz Hüseynli / Metbuat.az



