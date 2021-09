Azərbaycanın Baş nazirinin müavini Şahin Mustafayev İranın ölkəmizdəki səfiri Seyid Abbas Musəvi ilə görüşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə İran səfirliyinin tvitter səhifəsində məlumat paylaşılıb.



Görüşdə bölgədəki cari dəyişikliklər, Azərbaycanla Ermənistan arasındakı sərhəd bölgələrindəki yeni vəziyyət və Gorus-Qafan yolunda yeni nəqliyyat şəraiti və digər əlaqəli mövzular müzakirə olunub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.