“Neftçi” transferini rəsmiləşdirdi

“Neftçi” növbəti transferini həyata keçirib.



Metbuat.az xəbər verir ki, argentinalı futbolçu Xorxe Korrea ilə 2 il müddətinə müqavilə bağlanıb.



28 yaşlı hücumameylli yarımmüdafiəçi komandanın heyətində 7 nömrəli formanı geyinəcək.



Xorxe Korrea Argentinanın “Veles Sarsfild” (2010-2018), “Defensores de Belqrano” (2012-2013) və Portuqaliyanın “Maritimu” (2018-2021) klublarında çıxış edib. O, 2013-cü ildə “Veles Sarsfild”lə Argentina Superkubokunu qazanıb.



Qeyd edək ki, “Neftçi” bundan əvvəl yarımmüdafiəçilər – Sezar Meza Kolli, Harramiz Suares, Xəyal Nəcəfov, müdafiəçilər – Romen Bask, Huqo Basto və hücumçular – Ramon Maçado, Tiaqo Bezerranı transfer edib.

