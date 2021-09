Şəmkirdə bədbəxt hadisə baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə rayonun Qılıncbəyli kəndində qeydə alınıb.

Belə ki, kənd sakini, 2012-ci il təvəllüdlü Tağıyev Nihat Azər oğlu kənd ərazisindən keçən kanalda əlini yuyarkən suya düşüb. Azyaşlını meyiti bir neçə saatdan sonra kanaldan tapılıb. Meyit müayinə olunmaq üçün aidiyyəti üzrə təhvil verilib.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

