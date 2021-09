Rusiya Beynəlxalq Kosmik Stansiyada bədii film çəkməyi planlaşdırır.

Metbuat.az xəbər verir ki, oktyabrın 5-də çəkiliş heyəti stansiyaya yollanacaq.



"Çağırış" adlı filmin çəkilişərinin 12 gün davam etməsi nəzərdə tutulub. Qeyd olunur ki, BKS-ə kosmonavt Anton Şkaplerovla yanaşı, rejissor Klim Şipenko, aktrisa Yuliya Peresild və operator Aleksey Dudin səfər edəcək.

Çəkiliş heyəti oktyabrın 17-də Yerə qayıdacaq.

