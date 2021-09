İranlı cütlük İstanbulun Taksim Meydanında hamının gözü qarşısında paltarlarını dəyişiblər.

Metbuat.az Türkiyə mediasına istinadən xəbər verir ki, onlar toy şəkillərini çəkdirmək üçün bura gəldiklərini bildiriblər. Cütlüyün hamının gözü qarşısında paltarlarını dəyişmələri ətrafdakı vətəndaşların diqqətini çəkib.

Sözügedən görüntüləri təqdim edirik.

