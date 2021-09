Tanınmış cərrah Niyazi Eminov koronavirusa yoluxub.

Metbuat.az xəbər verir ki, hazırda o, "Yeni Klinika"nın reanimaisya şöbəsindədir. Məlumata görə, N.Eminovun ağ ciyərlərində 90%-ə yaxın buzlaşma müşahidə olunur.

"Yeni Klinika"nın reanimasiya şöbəsinin müdiri Emil Qasımov APA -ya açıqlamasında onun vəziyyətinin ağır-stabil olduğunu bildirib.

