Futbol üzrə 1966-cı ilin dünya çempionu və 1968-ci ildə Avropa çempionatının bürünc mükafatçısı, İngiltərə millisinin oyunçusu Cimmi Qrivz 82 yaşında dünyasını dəyişib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Tottenhem”in mətbuat xidməti məlumat yayıb.

Qeyd edək ki, Qrivz İngiltərə millisinin tərkibində 57 oyun keçirib və 44 qol vurub. 1961-1970-ci illərdə “Tottenhem”də oynayan Qirvz 379 matçda hesabına 266 qol yazdırıb ki, bu da klub tarixində ən yaxşı nəticə hesab olunur.

