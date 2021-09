Türkiyə futbol millisinin yeni baş məşqçisi alman mütəxəssis Stefan Kuntz olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Futbol Federasiyası məlumat yayıb.

“TFF İdarə Heyəti milli komandanın baş məşqçisi vəzifəsi üçün cənab Stefan Kuntzla anlaşıb”, - məlumatda deyilir.

Buna qədər S.Kuntz Almaniya 21 yaşadək milli komandasını çalışdırıb.

