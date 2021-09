Bu gün Yaponiyanın Hönşü adasının mərkəzində 5 bal gücündə zəlzələ baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Yaponiya Meteorologiya Agentliyi məlumat yayıb.

Bildirilib ki, yeraltı təkanların episentri Qifu prefekturasının şimalında, ocağı 10 kilometr dərinlikdə yerləşir.

Dağıntılar və zərərçəkənlər barədə məlumat verilmir. Yeraltı təkanlar Qifu və yaxınlıqdakı Naqano prefekturasında da hiss olunub.

