“Taliban” Kabildə şəhər dövlət işlərində çalışan qadınları evdə qalmağa çağırıb.

Meebuat.az xəbər verir ki, bunu Kabilin müvəqqəti bələdiyyə sədri Həmdullah Namoni bu gün açıqlayıb.

Bildirilib ki, yalnız kişilərin edə bilməyəcəyi işlərdə çalışan qadınlar işə gedə bilər. Digər qadın işçilərə isə “Evdən çıxmayın” çağırışı gəlib.

Sədrin sözlərinə görə, yeni bir qərara qədər qadınlar evdən çıxmamalıdır.

