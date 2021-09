Ermənistan Gəncə-Naxçıvan reysləri üçün hava məkanını açıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə məlumatı Ermənistan Mülki Aviasiya Komitəsi yayıb.

Bildirilib ki, tranzit uçuşları üçün Ermənistan Azərbaycana hava məkanın açıb.

Qeyd olunub ki, Türk Hava Yolları Gəncə-Naxçıvan marşrutu üzrə müntəzəm reyslərdə Ermənistanın hava məkanından istifadə edə biləcək. Bu, beynəlxalq tələblərə uyğun olaraq həyata keçiriləcək.

