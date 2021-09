İstanbul Müsiqi Festivalında səhnəyə çıxan tanınmış Türkiyəli müğənni Seda Sayan rəqsi ilə diqqət çəkib.

Metbuat.az xəbər verir ki, ifadan sonra qonaqlarla rəqs edən müğənni görüntüləri sosial media səhifəsində paylaşıb. Ağ rəngli səhnə geyimi ilə göz oxşayan Seda Sayanın yarıqlı ətəyi ilə etdiyi hərəkətləri birmənalı qarşılanmayıb.

Həmin görüntüləri təqdim edirik.

