İrəvanın mərkəzi meydanında bir neçə gənc Türkiyə bayrağı ilə gəzib.

Metbuat.az xəbər verir ki, sosial medianın Ermənistan seqmentində yayılan görüntülərdə bir neçə gəncın şalvarında Türkiyə bayrağı ilə gəzdiyi əksini tapıb. Türk bayrağını görən ermənilər etiraz edib, bayrağın götürülməsini tələb ediblər.

Yayılan məlumatlarda etiraz edən yerli sakinlər əraziyə təhlükəsizlik xidmətinin əməkdaşlarımı çağırıblar. Üzərlərində Türkiyə bayrağı olan gənclər saxlanılaraq naməlum istiqamətə aparıblar.

