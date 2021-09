Mahir Emreli Polşa çempionatında ilk qolunu vurdu - VİDEO

Millimizin hücumçusu Mahir Emrelinin komandası “Legiya” bu gün növbəti oyununa çıxıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Varşava təmsilçisi Polşa çempionatının 8-ci turunda “Qurnik”i qəbul edib.

Görüş “Legiya”nın 3:1 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.

Mahir matçın 46-cı dəqiqəsində meydan daxil olub. O, 79-cu dəqiqədə komandasının 3-cü qolunu vurub. Bu, Emrelinin Polşa çempionatında ilk qoludur.

24 yaşlı hücumçu buna qədər Çempionlar Liqasında 2, Avropa Liqasında 3 və Polşa superkubokunda 1 qol vurmağı bacarsa da, çempionatda rəqib qapılarına yol tapa bilməmişdi.

“Legiya” bu nəticədən sonra 9 xalla 12-ci pillədə qərarlaşıb.

