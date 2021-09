Bu gün Azərbaycan millisinin üzvü Mahir Emrelinin çıxış etdiyi “Legiya” Polşa Ekstraklassasında 8-ci turun oyununu keçirib.

Metbuat.az offsideplus.az-a istinadən xəbər verir ki, 24 yaşlı hücumçu Varşava təmsilçisinin "Qurnik”lə oyununun (3:1) 79-cu dəqiqəsində rəqib müdafiəçidən "oğurladığı" topu sonda tora qovuşdurub.

Bu, Mahirin Polşa çempionatında ilk, "Legiya"da rəsmi görüşlərdəki ümumilikdə 5-ci qoludur.

