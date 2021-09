Kürdəmirdə bıçaqlanma hadisəsi baş verib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, Masallı rayon sakini Tomarov Rais Əzizağa oğlu Kürdəmir rayonuna yas mərasimində iştirak edən zaman rayonun Xınıslı kənd sakini Azaylı Bilal Ayadxan oğlu tərəfindən bıçaqlanıb.

Dərhal hadisə yerinə hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları cəlb olunub, hadisəni törədən B.Azaylı saxlanılıb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

