Rusiyada üç gün davam edən sekçi marafonu başa çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, ilkin nəticələrə görə, 45 faiz səslə hakim “Vahid Rusiya” partiyası qalib gəlib.

Rusiya Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Ella Pamfilova seçkidə iştirakçı faizinin ölkə üzrə 45,15 olduğunu açıqlayıb.

54 sandıqda texniki qüsurlar səbəbindən 8 min 539 seçici vərəqi keçərsiz sayılıb

