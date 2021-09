Bu gün futbol üzrə Azərbaycan Premyer Liqasında IV tura yekun vurulacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, turun son oyununda "Qarabağ" "Sumqayıt"ı qəbul edəcək. "Azersun Arena"dakı matç saat 19:00-da başlayacaq.

Azərbaycan Premyer Liqası



IV tur

20 sentyabr (bazar ertəsi)

19:00. “Qarabağ” – “Sumqayıt”

Hakimlər: Kamal Umudlu, Müslüm Əliyev, Vüsal Məmmədov, Fərid Hacıyev

Hakim-inspektor: Rövşən Əhmədov

AFFA nümayəndəsi: Elgiz Abbasov

“Azersun Arena”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.