Bakının bu yollarında tıxac var - SİYAHI

Bakı Nəqliyyat Agentliyi paytaxt yollarında vəziyyəti açıqlayıb.

Agentlikdən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, hazırda paytaxtın Alı Mustafayev küçəsi – 20 Yanvar dairəsindən Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində, Ziya Bünyadov prospekti – Abdulvahab Salamzadə küçəsi tunelin içi və kənar yol hər iki istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur.

Həmçinin, Bakı-Sumqayıt şossesi – şəhər istiqamətində Tbilisi prospekti – şəhər istiqamətində, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi – Cavanşir körpüsündə və Koroğlu Rəhimov küçəsi – Həsən Əliyev küçəsi istiqamətində sıxlıq var.

