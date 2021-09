Azərbaycanda karantin cərimələri silinə bilərmi? - AÇIQLAMA

Sərtləşdirilmiş karantin dövründə açıq havada maska taxmayan vətəndaşlara yazılmış cərimələrin silinməsi ehtimalı yenidən gündəmdədir.

Metbuat.az Xezerxeber.az-a istinadən xəbər verir ki, mövzuya münasibət bildirən Siyasi və Hüquqi Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri, ekspert Xəyal Bəşirov bildirib ki, qanunvericilikdə bunu qadağan edən müddəa yoxdur. Yəni cərimələrin ödənilməsində çətinlik çəkən şəxslərlə bağlı belə tədbirin nəzərdə tutulması mümkündür.

Milli Məclisin İnsan hüquqları komitəsinin üzvü Razi Nurullayev də eyni fikirdədir. Millət vəkilinin sözlərinə görə, Azərbaycan xalqı pandemiya ilə mübarizə tədbirlərinə qarşı ən çox anlayış göstərən xalqlardan biri oldu və vətəndaşların böyük əksəriyyəti karantin qaydalarına əməl etməyə çalışdı. Müvafiq orqanların da eyni jesti vətəndaşlara etməsi alqışalayiq olardı.

Millət vəkili deyib ki, bu məsələni parlamentin payız sessiyasında gündəmə gətirəcək.

Razi Nurullayevin sözlərində görə, cərimələrin tətbiqi insanlarda məsuliyyət hissini artırmaq məqsədi daşıyırdı ki, buna da nail olunub. Eyni zamanda vaksinasiya prosesi də sürətlə davam edir. Odur ki belə cərimələrin ləğvi vacibdir.

