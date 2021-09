“ABŞ-da defolt baş verərsə bu tarixi iqtisadi böhrana səbəb ola bilər”.

Metbuat.az xəbər verir ki, ABŞ-ın Maliyyə naziri Canet Yellen belə xəbərdarlıq edib. O bəyan edib ki, koronavirusla bağlı çətinliklərdən çıxan ABŞ, özünü yeni böhranla üz-üzə qoymamalıdır. Yellenin sözlərinə görə, 1960-cı ildən bəri ölkədə borc limiti 80 dəfə artırılıb.

Nazir bunun təkrar edilməyəcəyi təqdirdə, ciddi iqtisadi böhranın yaşana biləcəyini ifadə edib.

