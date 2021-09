10 həftəlik hamilə qadından DƏHŞƏTLİ QƏRAR: Əri otağa daxil olanda... / VİDEO

Braziliyada ər və arvad arasında baş verən gərginlik az qala acı sonluqla bitəcəkdi.

Metbuat.az xəbər verir ki, 2 ildir ailəli olan qadın həyat yoldaşının şiddətindən və təcavüzündən şikayətlənərək, özünü 2-ci mərtəbədən atmağa çalışıb. Lakin otağa daxil olan ər, həyat yoldaşının intihara cəhd etdiyini görərək, onun özünü atmasına imkan verməyib. Həmin anlar qonşular tərəfindən lentə alınıb.

10 həftədir hamilə olan qadın ifadəsinə həyat yoldaşından şikayət edib. Qadının ifadəsi əsasında ər həbs edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.