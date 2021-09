İranın paytaxtı Tehranda 3 bal gücündə zəlzələ baş verib.

Metbuat.az "Mehr" agentliyinə istinadən xəbər verir ki, yeraltı təkanların episentri Tehran şəhərinin Dəmavənd bölgəsində 8 kilometr dərinliyində qeydə alınıb. Dağıntılar və xəsarət alanlar barədə məlumat yoxdur

