Rusiyada Dövlət Dumasına keçirilən seçkilərdə Vahid Rusiya partiyası səslərin 48,46 faizini toplayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, indiyə qədər səslərin 71 faizi sayılıb. Mərkəzi Seçki Komissiyasının məlumatına görə, 20,30 faiz faiz səslə Rusiya Kommunist Partiyası ikinci, Vladimir Jirinovskinin rəhbəri olduğu Rusiya Liberal Demokrat Partiyası isə 7,69 faiz səslə üçüncüdür.

