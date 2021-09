Rusiyanın Sibir bölgəsindəki Perm Dövlət Universitetində silah səsləri eşidilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiya mənbələri məlumat yayıb. Məlumata görə, naməlum şəxs ətrafa atəş açıb. 3 nəfər ölüb. Azı 4 yaralının olduğu bildirilir. Əraziyə polislər cəlb edilib. Araşdırmalar davam edir.

