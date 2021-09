"Mercedes" on yaşlı uşağın üstündən keçdi - Moskvada

Moskvada on yaşlı qız uşağının üzərindən "Mercedes" markalı avtomobil keçib.

Metbuat.az rus KİV-nə istinadla xəbər verir ki, qəza Moskvanın cənub-qərbindəki Kedrov küçəsində baş verib. Məlumata görə "Mercedes" markalı avtomobilin törətdiyi qəza yol kəsişməsində qeydə alınıb. Həmin anda yolun qarşı tərəfinə keçən qız, avtomaşınla toqquşub. Moskva Dövlət Yol Müfəttişliyi hadisə ilə bağlı məktəbyaşlı övladları olan valideynlərə xəbərdarlıq edib. Məlumat verilib ki, valideynlər çalışmalıdırlar ki, onların övladları yalnız piyada keçidi vasitəsi ilə təhlükəsizliydən əmin olduqdan sonra yolu keçə bilərlər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.