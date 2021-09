Rusiyanın Sibir bölgəsindəki Perm Dövlət Universitetində baş verən insident nəticəsində ölənlərin sayı 8-ə çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə yerli mənbələr məlumat yayıb. 10-a qədər yaralı var. Məlumata görə, hücumu törədən şəxs nəzarətə götürülüb. Onun 18 yaşlı Timur Bekmansurov olduğu bildirilir. Hadisənin səbəbləri araşdırılır.

