Güşən sisteminin ən böyük planetlərindən olan Yupiter böyük bir göy cismi ilə toqquşub.

Metbuat.az xarici KİV-nə istinadən xəbər verir ki, zərbənin təsirindən ətrafa yayılan işıq Yerdən görünüb. Bu anları planet gözətçisi Jose Luis Pereira lentə alıb.

