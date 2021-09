Bu da Əlikram Bayramovun DƏBDƏBƏLİ bağ evi - VİDEO

Müğənni Əlikram Bayramov bahalı malikanəsi ilə gündəmə gəlib.

Metbuat.az baku.ws-ə istinadən xəbər verir ki, aparıcı Zümrüd Qasımovanın “Dönə bilsəm” proqramına qonaq olan ifaçı geniş və dəbdəbəli bağ evini nümayiş etdirib.

Əlikram Bayramov ata-babasından qalan evi genişləndirərək böyük malikanə halına gətirdiyini bildirib. Evinin genişliyinə diqqət çəkən sənətçi, bunun anasının arzusu və vəsiyyəti əsasında etdirdiyini deyib:

“Mən bu evdə dünyaya gəlmişəm. Köhnədən qalma evimiz var idi. Çiy kərpic və palçıqdan tikildiyinə görə bir gün çökdü. Daha sonra anam mənə vəsiyyət etdi ki, öz yurdumuzda gözəl və geniş ev tikdirim. Bu sözləri sağlığında demişdi. Mən də onun arzusunu reallaşdırdım. Amma anama bu evi görmək qismət olmadı”.

