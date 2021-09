“Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın rusiyalı həmkarı Vladimir Putinlə görüşmək üçün yaxın günlərdə Rusiyaya səfəri nəzərdə tutulub”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Kremlin mətbuat katibi Dmitri Peskov belə açıqlama verib. O bildirib ki, işgüzar səfərlə bağlı hazırlıqlar aparılır. Peskov səfərin detalları barədə ətraflı məlumat verməsə də, ikili münasibətlərin və Suriya da daxil olmaqla regional problemlərin müzakirə olunacağını bəyan edib.

