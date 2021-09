Universitetdə qətliam törədən Timur danışdı: “10-cu sinifdən pul yığırdım ki…”

Rusiyanın Perm Dövlət Universitetinə hücum edən 18 yaşlı tələbə Timur Bekmansurovun hadisədən əvvəl sosial şəbəkələrdəki paylaşımları üzə çıxıb. Metbuat.az xəbər verir ki, o hadisədən 20 dəqiqə əvvəlki qeydində bildirib:

“Mən heç bir ekstremist təşkilatın üzvü deyiləm. Dindar da deyiləm. Mənim nə edəcəyimi heç kim bilmirdi. Hər şeyi özüm planlaşdırmışam. Bütün bunları istintaq Komitəsinin işini asanlaşdırmaq üçün yazıram. Mən 10-cu sinifdən odlu silah əldə etmək üçün pul toplamışam”.

Araşdırmalar nəticəsində məlum olub ki, silahlı əvvəlcə öz təhsil aldığı orta məktəbə hücum etməyi planlaşdırıb. Daha sora fikrindən daşınaraq, teatr və ticarət mərkəzini hədəf seçmək istəyib. Lakin son anda universitetə hücum etməyə qərar verib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.