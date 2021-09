Azərbaycan XİN Rusiyaya başsağlığı verib

Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Perm Universitetinə silahlı hücum nəticəsində həlak olanların ailələrinə başsağlığı verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə mətn XİN-nin rəsmi tvitter səhifəsində yer alıb:

“Perm Dövlət Universitetinə silahlı hücum nəticəsində həlak olmuş şəxslərin ailələrinə və qohumlarına, Rusiya xalqına dərin hüznlə başsağlığı veririk”, -XİN-in paylaşımında deyilir.

Qeyd edək ki, Perm Dövlət Universitetinə silahlı hücum nəticəsində 8 nəfər ölüb, 20-dən çox insan yaralanıb.

