“Ermənistan regional kommunikasiyaların açılmasında son dərəcə maraqlıdır. Ermənistanın 25 ildən çoxdur qaldığı blokadadan çıxmasını bunda görürük”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan belə açıqlama verib. O Rusiya hökumət sədrinin müavini Aleksey Overçukla İrəvanda görüşü zamanı bildirib ki, Ermənistanın blokadadan çıxmasının yolu regional kommunikasiyaların açılmasından keçir.

Paşinyan ümid edir ki, bu istiqamətdə konkret qərarlar qəbul ediləcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.