BMT-nin Baş katibi Antonio Quterreş Çin və ABŞ-a xəbərdarlıq edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, onun sözlərinə görə, tərəflər arasında gərginlik “soyuq müharibə”yə səbəb ola bilər. Quterreş tərəfləri münasibətləri bərpa etməyə çağırıb. Quterreş bildirib ki, hazırda ölkələr cəbhələr formalaşdırır.

Bunun dünya üçün təhlükəli olduğunu deyən Quterreş, ABŞ və Çini gərginliyə səbəb olacaq addımlardan yayınmağa çağırıb.

