Avropa birjalarında təbii qazın qiymətləri 900 dollar həddini ötüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Niderlandın TTF habında qazın min kubmetri 912 dollara çatıb.

Hazırda, təbii qaz birjalarda bir qədər ucuzlaşaraq 890 dollar ətrafında alınıb-satılır.

Qeyd edək ki, təbii qaz ötən həftə 970 dollaradək bahalaşmış, daha sonra qiymətlər 764 dollaradək azalmışdı.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.