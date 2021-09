Bakı dairəvi yolunda yol nəqliyyat hadisəsi baş verib.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə dairəvi yolun Yasamal rayonu ərazisinə düşən hissəsində qeydə alınıb.

"Opel" markalı avtomobil şosedən çıxaraq dərəyə aşıb. İki nəfərin öldüyü bildirilir.

