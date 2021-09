Arvadı çox danışan kişilər daha tez ölür - Rəşid Mahmudov

Ötən il Azərbaycanda 75 647 nəfər dünyasını dəyişib. Rəsmi statistikaya görə, ölkə əhalisinin hər 100 000 nəfər hesabı ilə kişilər arasında ölənlərin sayı qadınlardan xeyli yüksəkdir. Belə ki, 2020-ci ildə ölənlərdən 33.567 nəfəri qadın, 42.081 isə kişilər təşkil edir.

Diqqətçəkən başqa bir məqam isə odur ki, ölüm səviyyəsi göstəricisi ümumillikdə və bütün yaş qruplarında nisbətən kişilər üstünlük təşkil edir. 25 yaşdan başlayaraq bu fərq nəzərəçarpacaq dərəcədə artır.



Maraqldır, kişilər niyə qadınlardan tez ölür? Buna səbəb nədir? El arasında deyildiyi kimi, kişilər hər şeyi ürəklərinə saldıqlarına görə dünyadan tez köçürlər?



Metbuat.az xəbər verir ki, Azərbaycan Tibb Universitetinin dosenti, əməkdar müəllim Rəşid Mahmudov Yenisabah.az-a açıqlamasında kişilərin daha çox infarktdan öldüyünü söyləyib:



“Qadınlar infarkt keçirmirlər. Kişilər isə daha çox infarkt olurlar. Elə əsas məqam da budur. Kişilərin əksəriyyəti demək olar ki, infarktdan ölür. İnfarkt üstünlük təşkil edir”.



Həkimin sözlərinə görə, kişilərin niyə erkən öldüyünü arvadlar daha yaxşı bilərlər:



“Qadınlar həddən artıq çox danışırlar. Kişilərə bundan artıq nə olasıdır? Heç nə! Kişilərin də ürəyi partlayır, ölürlər. Bunu arvadlar daha yaxşı bilər ki, kişilərini niyə tez öldürürlər”.

