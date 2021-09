Qardaşını donuzla səhv salıb öldürdü, eyni tüfənglə özünü də vurdu - VİDEO

Təsərrüfatla məğul olan Erol və Volkan Ağırbaş qardaşları dostları ilə birlikdə donuz ovuna çıxıblar.

Metbuat.az Türkiyə mediasına istinadən xəbər verir ki, Erol Ağırbaş kolluqda yaban donuzu olduğunu düşünüb, tüfəngdən atəş açıb və qardaşı Volkan Ağırbaşı ürəyindən vurub.Dostları ilə birlikdə dərhal yanına qaçan Ağırbaş qardaşının öldüyünü görüb, eyni silahla öz çənəsinin altına atəş açıb. Ağır yaralanan Ağırbaş Atatürk Universiteti Araşdırma Xəstəxanasında əməliyyat olunub.

Erol Ağırbaşın vəziyyətinin ağır olduğu bildirilir.

