Növbəti "Texnofest" Bakıda keçiriləcək

Sentyabrın 20-də İstanbulun Atatürk Hava Limanında təşkil olunacaq IV “Teknofest” Aviasiya, Kosmos və Texnologiya Festivalının açılış mərasimi keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, tədbirdə media nümayəndələrinə müsahibə verən Türkiyənin "Baykar" şirkətinin texniki direktoru Səlcuq Bayraktar 2022-ci ildə Azərbaycanda da analoji festivalın keçirilməsinin nəzərdə tutulduğunu bildirib.

Festival ərazisinə baxış keçirən S.Bayraktar müxtəlif qurumların stendləri ilə tanış olub.

Qeyd edək ki, festival sentyabrın 21-dən 26-dək davam edəcək.

