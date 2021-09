Bu gün futbol üzrə Azərbaycan Premyer Liqasında 4-cü tura yekun vurulub.

Metbuat.az xəbər verir ki, sonuncu oyun günündə “Qarabağ” doğma meydanda “Sumqayıt”la qarşılaşıb. Ağdam təmsilçisi bu oyundan inamlı qələbə ilə ayrılıb.

Xatırladaq ki, turun daha öncə baş tutan oyunlarında “Qəbələ” “Səbail”ə 5:0, “Neftçi” “Keşlə”yə 3:0 hesabıyla qalib gəlib. “Zirə” - “Sabah” oyununda isə qalib müəyyənləşməyib - 1:1.

