Sabah Azərbaycana payız fəsli gələcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, payız ölkəyə sentyabrın 22-si saat 23:21:00-da qədəm qoyacaq.

Bu zaman gecə ilə gündüz bərabərləşir. Günəş ekliptika üzrə hərəkət edərək ekvatoru kəsərək şimal yarımkürəsindən cənub yarımkürəsinə keçir və həmin andan Şimal yarımkürəsində payız fəsli başlayır.

