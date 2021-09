"Böyük Britaniya Kraliçasının nəvəsi, York Şahzadəsi Beatris ilk övladını dünyaya gətirib".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə kral ailəsinin rəsmi saytında məlumat yayılıb. Doğulan körpənin cinsiyyəti qızdır. Çəkisi 6,2 kilo ağırlığında olan körpənin ümumi vəziyyətinin normal olduğu bildirilib.

"Əlahəzrət və uşağı yaxşı vəziyyətdədir və cütlük qızlarını böyük qardaşı Kristofer Vulfla tanış etməyi səbirsizliklə gözləyirlər"deyə kral ailəsinin verdiyi açıqlamada qeyd olunur.

