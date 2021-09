YENİ ARAŞDIRMA: "Covid-19"un köhnə antikorları yeni ştammlara təsir etmir

"COVID-19-a səbəb olan virusun original ştammına yoluxmuş insanlar, koronavirusun digər variantlarına yoluxduğu zaman keçmiş antikorlar yeni ştammlara qarşı yararsız olur."

Metbuat.az xəbər verir ki, bu qənaətə, İllinoys Universitetinin alimləri gəliblər. Tədqiqatçılar deyirlər ki, bu, yeni ştammlar virusun əvvəlki versiyalarına yoluxmuş insanları yenidən yoluxdurmaqla qalmır, həmçinin peyvəndlərin effektivliyinə də ciddi təsir edir. Gələcəkdə tədqiqatçılar koronavirusun delta variantına və SARS-CoV-2-nin digər narahatlıq verən formalarına antikor cavablarını xarakterizə edən oxşar tədqiqatlar aparmağı planlaşdırırlar.

