İtaliyada məhkum həbsxanaya gətizdirdiyi silahlı dronla digər məhkumları atəşə tutub.

Metbuat.az xəbər verir ki, 28 yaşlı məhkum gərginlik yaşadığı şəxslərə atəş açıb. Ölən və yaralanan olmayıb. Bildirilir ki, 28 yaşlı şəxsə bu işdə bir neçə nəfər kömək edib. Araşdırmalar davam edir.

