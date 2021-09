BMT-nin Baş Assambleyasının iclasında iştirak etmək üçün ABŞ-sa səfər edən Braziliya prezidenti jair Bolsonaro Nyu-Yorkda maraqlı hadisə ilə üzləşib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o koromavirus peyvəndi ounmadığına görə, restorana buraxılmayıb. O da məcbur olaraq pizzanı restoranın qarşısındakı piyada səkisində yeyib. Braziliyanın nazirləri də onun müşayət edib.

