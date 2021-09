Həmyerlimiz İranda ermənipərəst iranlını necə deyərlər ağzının payını verib.

Metbuat.az konkret.az-a istinadən xəbər verir ki, İranın İsfahan şəhərində otellərin birində bayrağımıza və millətimizə hörmətsizliyə həmyerlimiz öz iradını və etirazını çox kəskin şəkildə bildirib.

Belə ki, “Part” otelində bayraqların arasında erməni bayrağını görən azərbaycanlı bayrağımızın niyə olmadığını soruşur. Aldığı cavaba görə öz etirazını bildirən həmyerlimiz oteldə qalmaqdan da imtina edir.

Ətraflı videoda:

