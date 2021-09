Bakıda restoranda yanğın olub.

Bu barədə Metbuat.az-a Fövqəladə Hallar Nazirliyinin (FHN) Mətbuat xidmətindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, paytaxtın Səbail rayonunda beşmərtəbəli yaşayış binasının birinci mərtəbəsində ümumi sahəsi 240 m² olan restoranın mətbəxinin bacasında yağ qalıqları 1 m² sahədə yanıb. Restoran yanğından mühafizə olunub.

Yanğın yanğından mühafizə bölmələri tərəfindən söndürülüb;

