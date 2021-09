Azərbaycan Premyer Liqasında 5-ci turun oyun cədvəli məlum olub.

Metbuat.az PFL-in saytına istinadən xəbər verir ki, matçlar 25-26 sentyabr tarixlərində keçiriləcək.

25 sentyabr (şənbə)

17:00. “Keşlə” – “Qarabağ”

“ASK Arena”

19:15. “Səbail” – “Zirə”

“ASCO Arena”

26 sentyabr (bazar)

17:00. “Sabah” – “Neftçi”

“Bank Respublika Arena”

19:15. “Sumqayıt” – “Qəbələ”

“Kapital Bank Arena”

