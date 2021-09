Türkiyənin Balıkəsir vilayətində maraqlı hadisə baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, geotermal ərazi hesab olunan Kızık məhəlləsində yerli sakin su quyusu qazdırıb. Lakin quyudan mineral su püskürüb. Əvvəl suyun tərkibini anlamayan sakin, müvafiq qurumlara nümunələr göndərib.

Araşdırmalardan sonra məlum olub ki, quyudan çıxan mineral sudur. İndi yerli sakin mineral suyu satmaq barədə düşünür.

